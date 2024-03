Soirée « AFRO CADENCES » Café La Pêche Montreuil, samedi 13 avril 2024.

Le samedi 13 avril 2024

de 20h00 à 01h00

.Public adultes. payant Plein tarif : 12 EUR

Prévente : 10 EUR

Afro CaDanses ! Les musiques chaloupées du bassin congolais du Paris Kinshasa Express, la transe bougarabou Diola du sud du Sénégal de Madjaal et le large mix de beats afro de Dj Afro Riot.

PARIS KINSHASA EXPRESS

Initié par le musicien Patrick Mundélé et la danseuse Mama Cécilia, le collectif PKE réunit une dizaine d’artistes (France, Congo, Togo, Japon), vieux loups de la scène congolaise et française ou issus de la nouvelle génération. Le répertoire original revisite les musiques du bassin congolais, avec textes mêlant dérision et gravité en lingala et en français. Le style métissé, énergique et bigarré de Paris Kinshasa Express invite tous les corps à la danse.

MADJAAL

De la tradition Lébou qui invoque le mysticisme jusqu’à la transe Bougarabou du sud Sénégal, Madjaal est un métissage de sonorités et de rythmes traditionnels et actuels. Au chant et à la guitare, le groove de Magou Samb, soutenu par la basse de Samba Laboe, est associé aux cuivres et arrangements de Maciek Laserre. Pendant ce temps, la magie des sabar, tama et congas endiable les claviers et provoque la batterie. Madjaal est une une invitation à la transe et à la danse.

DJ AFRO RIOTS

Collectionneur passionné et DJ au passé de disquaire. Son nom de scène lui vient de ses influences musicales, résolument tournées vers les styles Afro Caribéens, World Groove, Afrobeat et Funk des années 70 à 80. Ses sélections 100% vinyles sont taillées pour le dancefloor !

Café La Pêche 16 Rue Pépin 93100

Contact : https://rarestalents.com/festival-rares-talents-2024/ https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.facebook.com/DesRaresTalents https://www.billetweb.fr/shop.php?event=festival-rares-talents-2024

Affiche : Clément Johner Soirée « AFRO CADENCES »