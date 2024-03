SOIREE AFRICAINE Grange à Dîmes Écouen, samedi 13 avril 2024.

SOIREE AFRICAINE Ciné-Dîner-Concert Samedi 13 avril, 20h00 Grange à Dîmes 20 € repas compris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-13T20:00:00+02:00 – 2024-04-13T23:30:00+02:00

Une soirée qui éveille les sens où les saveurs, la musique et les images s’entremêlent pour vous emporter au cœur de l’Afrique de l’Ouest !

▬ Film documentaire : Momo le Doyen de Laurent Chevallier – 1H23

Ce documentaire fait revivre l’artiste qui avait su dire aux Américains : « Le jazz est né chez vous, mais, moi je l’ai ramené chez moi, en Afrique, car c’est de là qu’a jailli sa source. »

Véritable roi du swing et de l’improvisation, Momo Wandel Soumah (1926- 2003) était le doyen du jazz africain. Il créait sa musique sans l’écrire, en s’inspirant des chansons populaires, et en réunissant autour de sa voix » façon Louis Armstrong qui serait sorti de sa savane » et de son vieux saxo desséché, les grands maîtres des instruments traditionnels africains : kora, balafon, flûte pastorale, djembé, etc…

▬ Repas traditionnel aux saveurs de l’Afrique

▬ Concert : JB Moundele – Afrotranse

Le saxophoniste français JB Moundele explore l’aspect obsédant de la musique à travers Afrotranse. Sensible à la naija music de Lagos comme à l’amapiano de Johannesburg, deux courants dont la modernité a conquis l’Afrique du 21e siècle et contamine aussi le Vieux Continent, JB Moundele s’en inspire pour prendre des chemins instrumentaux sur lesquels il croise ses autres influences.

À ses côtés, pour cette formule spécifique : un DJ et un guitariste pour un répertoire que notre homme a développé depuis Abidjan, sa base, où il s’est fait un nom quand il n’est pas en tournée avec Tiken Jah Fakoly ou avec ses projets personnels jazz (comme Afrotrane, son album

hommage à John Coltrane qu’il joue en trio avec Tony Rabeson et Olivier Hutman, programmé à la Jammin’ Summer Session de Jazz à Juan).

Ici, l’objectif n’est pas de faire monter le BPM à des niveaux extrêmes. D’autres voies existent pour accéder à la transe, rappelle JB Moundele, qui livre la sienne : “Un jeu inspirant et mélodique déclenchant des vibrations et pulsations musicales positives, attachantes et envoutantes qui touchent les zones sensibles de notre cerveau et restent en mémoire.”

Une définition à découvrir en live.

▬ EN SAVOIR PLUS

SAMEDI 13 AVRIL 2024

Ouverture des portes à 20h00

▶︎ 20 € avec repas

▶︎ Réservations : https://bit.ly/3NZh73Q

—————–

La Grange à Dîmes

Cour arrière de la Mairie

95440 Ecouen

Bar et petite restauration sur place (bières artisanales, vin…)

—————–

Accès : Entrée sous le porche à droite de l’Hôtel de Ville.

Stationnement : Place de l’Eglise ou rue Jean Bullant.

Gare : Ecouen-Ezanville.

Bus : 269 direction Garges-Sarcelles : Arrêt Mairie-Château

ou direction Hôtel de ville d’Attainville : Arrêt route d’Ezanville.

Grange à Dîmes Ecouen Écouen 95440 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3NZh73Q »}] [{« link »: « https://bit.ly/3NZh73Q »}] Salle de 280 places

Intimiste, chaleureux

AQLT