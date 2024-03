SOIRÉE 3-EN-1 À LABÈGE Parc Labège-Village Labège, vendredi 7 juin 2024.

19h30 – SPECTACLE

1518, L’ÉPIDÉMIE ● L’établi

Entre théâtre et danse, la compagnie L’établi nous emmène littéralement au coeur de ce qui amène nos corps à bouger. Les quatre artistes s’emparent de l’histoire de l’épidémie de danse survenue à Strasbourg en 1518 non pas pour nous la raconter mais pour la revisiter aujourd’hui, avec nous, pour explorer ce qui traverse nos corps, pourquoi ils se mettent à bouger, pourquoi ils s’immobilisent. Évoquant le travail, nos burn-out, nos contraintes, nos quotidiens, nos libérations… Nos corps oppressés ou exaltés, à travers de l’écriture automatique, des mouvements chorégraphiés ou improvisés et de la musique live.

Que vous soyez amateur·rice de danse ou non, que vous pratiquiez ou pas, ce qui se déroule sur scène n’est rien d’autre que vivant. Un voyage ludique et captivant !

20h30 – CONCERT DANSANT

Trio des Bermudes

Un bal « tout monde » dans un petit coin de paradis, où la valse s’envole d’un endroit, la biguine d’un autre, et la chaloupe du Brésil. Ces trois musiciens complices ont le don de vous faire bouger, de vous enivrer, les pieds bien ancrés au sol et la tête dans les étoiles. Avec eux, la joie se transforme en danse !

22h15 – PROJECTION

Ô DIRYANKÉ ● Capucine Vever

Ô Diryanké (qui pourrait se traduire du wolof par Oh Grande Dame) est le surnom affectif que Thiarwa, un vieux pêcheur de la baie de Dakar, a pris l’habitude de donner à l’océan. Un dialogue finit par se créer entre eux, ils reviennent sur la façon dont la pensée coloniale a complètement transformé le rapport au temps, au vivant et à la terre des Lébous, les premier·ère·s occupant·e·s de la presqu’île dakaroise. De la surface au fond marin, passé et présent s’entremêlent et se confondent, dans le mouvement lent et incertain d’une fable écologique et politique.

→ Buvette et grignotage sur place !

