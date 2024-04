Soirée 100% live – By(e) Zbyrille Gare Saint Sauveur Lille, mercredi 10 avril 2024.

Soirée 100 % live en hommage à notre ami et collègue Cyrille Brugère Mercredi 10 avril, 20h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

Début : 2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T00:30:00+02:00

Fin : 2024-04-10T20:30:00+02:00 – 2024-04-11T00:30:00+02:00

Soirée 100% live !

► Dextrolobus c’est avant tout un groupe de musique, formé de musiciens qui s’aiment et s’apprécient dans la mesure de leurs capacités émotionnelles restreintes et le respect des normes établies d’une société sclérosée… bref une bande d’autistes altruistes et tout à fait convenables!

► Composé aujourd’hui de 9 membres aguerris, puisque venant presque tous de formations incontournables de la scène Lilloise des années 2000 que sont Dubians, J-funk ou encore Marcel et son orchestre, le groupe joue régulièrement dans les clubs et les festivals, en distillant son groove et son énergie communicative.

► Ils sont plus affreux qu’afro, d’où le « zombies ». Pour le wild en revanche, on est dans le vrai ! Afro Wild Zombies, c’est de l’afrobeat survolté sauce lilloise !

Une chanteuse déchaînée, des riffs de cuivres acérés, porté.e.s par une rythmique irrésistible…

Nourris à l’Afrobeat, les neuf musiciens d’Afro Wild Zombies tracent leur route dans le sillon de Fela Kuti et tissent leur répertoire dans un patchwork de jazz, de funk et de musiques noires.

► » Girls just wanna have… FunK ! »

Vous vous en doutiez, Atomic Ladies c’est 100% FÉMININ mais

c’est aussi et surtout 100% SOUL & FUNK !

9 musiciennes au plateau : Chanteuses, section de cuivres et

rythmique complice, toutes réunies sur scène pour l’amour du

GROOVE.

Humbles héritières de Sly, James Brown, Maceo Parker et autres

Chaka khan, c’est avec un plaisir explosif qu’elles délivrent un

répertoire varié, composé d’adaptations de morceaux cultes et de

titres originaux directement inspirés des grands classiques du

Funk et de la Soul.

Une chose est sure il vous sera impossible de rester assis pour les

écouter!! Un concert d’Atomic Ladies ça se danse !!

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France