Soin lahochi Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon, samedi 17 février 2024.

Soin lahochi Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon Eure

Le soin Lahochi est une pratique énergétique avec des appositions des mains spécifiques qui vient à équilibre, harmoniser et réaligner les différents niveaux d’énergies dans votre corps, y compris les centres d’énergies des chakras

Entre 9h30 et 12h00, plongeons ensemble dans l’énergie guérissante du soin Lahochi lors d’une séance individuelle d’une demi-heure (5 créneaux ouverts pour 5 séances individuelles). ✨, avec Mélanie, spécialiste Lahochi, pour une diminution du stress & pour

– vous permettre de trouve le calme et détente.

– retrouver votre énergie en toutes circonstances.

Détails de l’événement

Date Samedi 3 février Horaires 9h30 12h00

Durée de la séance 30 minutes

Tarif 20 € par séance, à régler sur place le jour J

Lieu de l’événement

RDV au 1er étage de la Manufacture des Capucins, 2 place Jean Paul II, Ecoquartier FIESCHI, 27200 Vernon

Entrée par la grille des travaux partie terrasse en devanture du bâtiment.

️ Comment participer ?

1) Réservez votre créneau en ligne https://lamanufacturedescapucins.coop/evenements/soin/

2) Le jour J, venez sur le créneau que vous avez réservé* et réglez sur place lors de votre séance. (⚠️ Attention le mail de confirmation d’inscription fera apparaître la durée globale des 5 soins Lahochi, et non les horaires de votre séance individuelle. Pensez à garder en mémoire votre horaire d’inscription).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 09:30:00

fin : 2024-02-17 12:00:00

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Soin lahochi Vernon a été mis à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération