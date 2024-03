Sobre Sordos Le Comptoir Fontenay-sous-Bois, vendredi 15 mars 2024.

Sobre Sordos Sobre Sordos nous ouvre à un monde imaginaire, à une exploration perceptive de nos sensations et sentiments, en décalage permanent avec le monde qui nous entoure. Vendredi 15 mars, 20h45 Le Comptoir Plein tarif : 18 € – Tarif web : 16 € – Tarif réduit : 14 € – Tarif -25 ans : 12 € – Tarif enfant -12 ans : 6 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-15T20:45:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:45:00+01:00 – 2024-03-15T22:00:00+01:00

Sobre Sordos nous ouvre à un monde imaginaire, à une exploration perceptive de nos sensations et sentiments, en décalage permanent avec le monde qui nous entoure. Les langues sont multiples et s’arriment à une identité sonore, entre chansons éraillées et musique cinématographique, entre arrangements soigneux et improvisations survoltées.

Les vidéos manipulées en live confèrent à l’expérience la dimension intuitive, ouvrant à tous les possibles. N’ayez pas peur, l’expérience est unique et vous conduira vers des rivages insoupçonnés ! Soutien DRAC IdF : Aide au projet 2023

Le Comptoir 95 rue Roublot, 94120 Fontenay-sous-Bois Fontenay-sous-Bois 94120 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-LE_COMPTOIR-25724-0.wb?REFID=kXk4AAAAAACZAQ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 48 75 64 31 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@musiquesaucomptoir.fr »}]

chanson hybride

Damien Serban