So Watt, en concert Brasserie d’Orville Louvres, samedi 20 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T16:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:00:00+02:00

À l’occasion de la journée internationale du Jazz, la Brasserie d’Orville vous offre une interlude musicale avec un concert de Jazz totalement gratuit, histoire de groover comme il se doit.

Pour une poignée de Jazz, une pincée de soul, j’ai nommé So Watt ! Originaire d’Amiens, ce duo guitare/chant se réapproprie de manière intimiste un répertoire navigant d’Etta James à Ella Fitzgerald, avec quelques incursions dans la pop et la chanson française, au gré de leurs envies.

Comme à son habitude, notre cuisine vous servira ses traditionnels burgers et tapas pour vous régaler.

⏲️ DÉBUT DU CONCERT À 20 H

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Toutes les infos sur l'event Facebook : ICI

Force & Houblon ! CheerZ !

Brasserie d'Orville 29 rue de paris 95380 louvres Louvres 95380 Val-d'Oise Île-de-France

