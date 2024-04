slowUp Alsace Sélestat, dimanche 2 juin 2024.

slowUp Alsace Sélestat Bas-Rhin

Le parcours se déroule entre Sélestat, Châtenois et Bergheim, sur la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble d’Alsace, à découvrir à votre rythme, à pied, à vélo, en roller, en respectant le sens de circulation. Au pied du château Haut-Koenigsbourg, le circuit principal de 38 km, ou les boucles de 7, 8, 11, 16 et 19 km, fermés à toute circulation motorisée et en sens unique, proposent de découvrir les communes de Sélestat, Scherwiller, Dambach-la-Ville, Dieffenthal, Châtenois, Kintzheim, Orschwiller, Saint-Hippolyte, Rodern, Rorschwihr et Bergheim en toute sécurité.

Tout au long du parcours, animations, dégustations, petite restauration, ambiances musicales et activités ludiques pour les enfants vous attendent.

Avec le White dress code , venez habillés en blanc en honneur aux vins blancs d’Alsace !

Accès facilité

Soyez éco-citoyen, privilégiez les transports publics et le covoiturage, des trains réguliers ou spéciaux (au départ de Strasbourg) vous amènent en gare de Sélestat.

Location de vélos sur place à Bergheim, Châtenois et Sélestat, la réservation est conseillée.

Le slowUp est gratuit et sans inscription. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 10:00:00

fin : 2024-06-02 18:00:00

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est info@adt.alsace

L’événement slowUp Alsace Sélestat a été mis à jour le 2024-04-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme