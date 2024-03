SLIPMAN Charentilly, samedi 1 juin 2024.

SLIPMAN Charentilly Indre-et-Loire

Le slipman est une course nature alliant la course à pied et la natation sur une boucle de 9,300 km sur les chemins nature et les étangs de la commune de Charentilly. Le but est de réaliser le maximum de tours. La course est ouverte à tous les participants à partir de 16 ans.

Le slipman est une course nature alliant la course à pied et la natation sur une boucle de 9,300 km sur les chemins nature et les étangs de la commune de Charentilly. Le but est de réaliser le maximum de tours. La course est ouverte à tous les participants à partir de 16 ans.

Les inscriptions se font auprès de Ludovic LAUNEAU par courrier au 18 rue du clos faroux 37390 Charentilly ou sur helloasso/environcharentillais/slipman.

Rdv le jour j à partir de 11 h pour récupérer vos bonnets dossards, départ de la course à 14 h 3030 30 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 18:00:00

Salle Madeleine Guillemot 37390 CHARENTILLY

Charentilly 37390 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’événement SLIPMAN Charentilly a été mis à jour le 2024-03-20 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan