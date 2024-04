Slip it #9 Tournoi international Roller Derby Halle des Granges Caen, samedi 20 avril 2024.

Slip it #9 Tournoi international Roller Derby Halle des Granges Caen Calvados

Samedi

La ligue du Roller Derby Caen est en joie de vous annoncer l’édition #9 de son tournoi annuel: SLIP IT , version On a roulé sur la lune ! Ces festivités auront lieu les 20 & 21 avril 2024 !

Notre équipe Leopard Avengers (team A) sera en mode full moon~good mood pour jouer 3 superbes équipes au cœur de la ville de Caen All Stars (Montpellier, FR)Hard Breaking Dolls (Prague, CZ)RuhrPott Roller Derby (Essen, DE)

Let’s gooo, voici le programme Samedi 20 AvrilGAME #01 12.30-14.00 Prague MontpellierGAME #02 15.00-16h30 Essen PragueGAME #03 17.30-19.00 Caen EssenDimanche 21 AvrilGAME #01 10.00-11.30: Montpellier EssenGAME #02 12.30-14.00: Caen MontpellierGAME #03 15.00-16.30:Caen PragueInformations

Ouverture des portes:Samedi à partir de 11h30Dimanche à partir de 9h30

Sur place BuvetteSnackingStands à gogooooAnimations full délireMerchandising



.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:30:00

fin : 2024-04-21 17:30:00

Halle des Granges 15 Rue du Carel

Caen 14000 Calvados Normandie rollerderbycaen@gmail.com

L’événement Slip it #9 Tournoi international Roller Derby Caen a été mis à jour le 2024-04-05 par OT Caen la Mer