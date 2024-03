SLAP Festival du livre queer & féministe La Parole Errante Montreuil, samedi 6 avril 2024.

SLAP Festival du livre queer & féministe Festival du livre queer & féministe qui met en avant les éditions, auteurices et artistes qui placent les identités queer et les questions féministes au coeur de leur travail. 6 et 7 avril La Parole Errante Entrée libre

Début : 2024-04-06T11:00:00+02:00 – 2024-04-06T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T11:30:00+02:00 – 2024-04-07T21:30:00+02:00

Ouverture samedi 6 et dimanche 7 avril 2024 de 11h à 22h.

Bar et restauration sur place : Stand de sandwichs vegan (option possible sans gluten) à prix libre, samedi de 12h30 à 14h et dimanche de 11h30 à 13h, ainsi qu’un stand de crêpes vegan.

Pas de CB, pensez à ramener du cash.

Les stands

Les maisons d’éditions qui seront présentes : Cases Rebelles, Hystériques & associé.es, Le Passager clandestin, On ne compte pas pour du beurre, Sorcières (Cambourakis), Talents hauts, YBY, Blast, la Ville Brûle, Terrasses, Shed Publishing, Burn Aout, Brook, Hors d’atteinte, Paulette éditrice, Gorge Bleue, Onde théâtrale, l’Arche,

Les fanzines qui seront présents : Lesbzine, Club de Bridge

Les revues qui seront présentes : Femmes Photographes, Les Ourses à Plumes, Panthère Première, PD la revue, Woman Cave, Timult

Trois bibliothèques seront présentes : la bibliothèque jeunesse Queer Féministe, la Bibliothèqueer et un stand de bibliothèque par l’association Diivines LGBTQI+ (association afrocaribéenne)

Flash tattoo avec Julie samedi et dimanche de 11h à 22h

Inscription par message à @julie.renouvel et sur place

Samedi 6 avril

Tables rondes

11h30-13h Bifurquer, dévier, faire un pas de côté : écritures des récits minorisés dans les communautés queer et féministes. Avec Fatima Daas, Douce Dibondo, Noah Truong et Morgan.e modération par Liza Hammar

14h-15h30 Comment politiser l’enfance? Avec Maialen Berasatagui, Karim Bettayeb Sarah Gehlam, et Maliga Tony-Nyemb, modération par Irène

Les ateliers

13h-15h30 Labo fiction: atelier d’imagination avec les ateliers de l’Antémonde

Prix libre, inscription en amont par message ou sur place (priorité donnée aux ados)

15h30-19h Arpentage avec Lei de @Penserlemonde

Prix libre, inscription en amont par message ou par mail à penserlemondee@gmail.com

Espace enfant

Garderie avec l’asso la Bulle de 15h à 19h sur inscription

11h30-13h “Un musée mal rangé” Atelier d’écriture et d’illustration à destination des enfants de 6 à 11 ans, par Houyem Rebai et Karim Bettayeb, deux co-auteurices du livre Entrer en pédagogie antiraciste chez Shed Publishing,

Prix libre, inscriptions par message au Slap ou sur place, environ 15 places

14h-15h Lecture d’histoires par les drags Morphine et Juda la vidange. La lecture se terminera par un moment festif ou petit.es et grand.es seront les stars d’un instant.

Prix libre, sans inscription

Performances et soirées

16h-17h Chorale avec les Flying MINT

18h-19h30 Scène ouverte Textape (lecture, chant, …)

Inscription par mail à latextape@gmail.com ou sur place, 15 places

20h30-21h30 Concert avec Cysalde

Dimanche 7 avril

Tables rondes

13h-14h30 Formes et racines d’une écologie queer. Avec Club de Bridge, Cy Lecerf Maulpoix et Isis Labeau-Caberia, modération par Anaïs Massola.

15h-16h30 Editer autrement avec toustes les éditeurices présent.esau SLAP! modération par les éditions Terrasses

Les ateliers

11h30-13h30 Atelier de traduction non-genrée à partir de textes de Becky Chambers, avec sa traductrice Marie Surgers

Prix libre, inscription par message (Niveau d’anglais début 6ème requis)

13h-17h Atelier d’écriture exploratoire avec les Aggloméré.es

Prix libre, sans inscription mais soyez à l’heure!

14h30-17h Atelier fanzine avec Terah

Prix libre, sans inscription mais soyez à l’heure!

Espace enfant

Garderie avec l’asso la Bulle de 15h à 19h sur inscription

14h-15h30 Contes queer d’hier et d’aujourd’hui, pour petit.es et grand.es

14h à 15h : à partir de 8 ans / 15h à 15h30 : à partir de 5 ans

Prix libre, sans inscription

Performances et soirées

17h30_18h30 Performance avec Treize

19h-19h30 Tombola!

Tickets en vente samedi et dimanche, Prix du ticket : 2 euros

19h30-21h30 Scène ouverte Drag, hostée par Power Beautom et Lewis Raclette

Inscriptions avec le lien : https://urlz.fr/pYAn

La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France http://laparoleerrantedemain.org/ https://www.facebook.com/laparoleerrantedemain/

93100 Montreuil