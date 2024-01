Ski Alpin La JB Cup 2024 Valloire, samedi 6 avril 2024.

Ski Alpin La JB Cup 2024 Valloire Savoie

La course et fête des jeunes skieurs avec Jean-Baptiste Grange! L’ESF, le Fan Club Jb Grange et le Ski Club de Valloire, co-organisent avec la SEM, la Mairie, l’AEP et Valloire Tourisme la course-événement de ski alpin dédiée aux enfants licenciés ou non.

.

pied du Crey du Quart

Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@esf-valloire.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06



L’événement Ski Alpin La JB Cup 2024 Valloire a été mis à jour le 2024-01-25 par Office de Tourisme de Valloire