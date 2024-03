Siyotanka Site Pablo Picasso Martigues, dimanche 21 avril 2024.

Siyotanka Rencontre de flûtistes inter-conservatoires de Martigues, Port de Bouc et les Pennes Mirabeau Dimanche 21 avril, 16h00 Site Pablo Picasso Gratuit Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-21T16:00:00+02:00 – 2024-04-21T17:30:00+02:00

« Siyotanka, le Bâton qui chante » est un projet qui a pour objectif de faire découvrir le monde infini des flûtes du monde, leur diversité, à l’image de la diversité des peuples qui les fabriquent et les jouent, la richesse de leurs timbres, leur environnement culturel. C’est un conte passeur de rêve, de tolérance et de paix. C’est l’histoire d’un roi qui en prévision de sa succession, envoie ses deux fils voyager à travers le monde avec une mission : rapporter des morceaux de bois de chaque pays visité et leur donner vie en les façonnant. L’un construit des armes pour frapper les ennemis, des barrières pour se protéger des étrangers. L’autre… fabrique des flûtes, et revient de chaque pays avec un ami. Le projet se termine par la réalisation publique du conte musical avec les élèves et Annie Ploquin-Rignol. Au cours du spectacle, les 55 élèves joueront des musiques du monde sur leur flûte traversière, mais également certaines flûtes du monde auxquelles ils auront été initiés.

Site Pablo Picasso Site Pablo Picasso, Allée Pablo Picasso, Route du port de Lavéra, 13500 Martigues, France

