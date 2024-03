Six artisans d’art collaborent avec les antiquaires de Falaise antiquités Falaise, dimanche 7 avril 2024.

Six artisans d’art collaborent avec les antiquaires de Falaise antiquités Falaise Calvados

Vendredi

Tapisserie d’ameublement, ébénisterie d’art, restauration de pendules anciennes, dorure sur bois, Ferronnier-forgeron…autant de savoir-faire précieux et nécessaires à la sauvegarde de votre patrimoine mobilier.Six artisans d’art de grande qualité déménagent leurs établis et leurs outils pour s’installer pendant trois jours dans la galerie où neuf antiquaires se sont regroupés à Falaise en 2019. Ils vous expliqueront leurs techniques, leurs formations en travaillant devant vous. Vous pourrez discuter, échanger et poser des questions auxquelles ils répondront en vous communiquant leur passion et leur exigence du travail effectué dans les règles de l’art. Ils auront apporté quelques réalisations leur permettant de vous montrer l’étendue de leurs capacités.

Tapisserie d’ameublement, ébénisterie d’art, restauration de pendules anciennes, dorure sur bois, Ferronnier-forgeron…autant de savoir-faire précieux et nécessaires à la sauvegarde de votre patrimoine mobilier.Six artisans d’art de grande qualité déménagent leurs établis et leurs outils pour s’installer pendant trois jours dans la galerie où neuf antiquaires se sont regroupés à Falaise en 2019. Ils vous expliqueront leurs techniques, leurs formations en travaillant devant vous. Vous pourrez discuter, échanger et poser des questions auxquelles ils répondront en vous communiquant leur passion et leur exigence du travail effectué dans les règles de l’art. Ils auront apporté quelques réalisations leur permettant de vous montrer l’étendue de leurs capacités. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

2 Route de Putanges

Falaise 14700 Calvados Normandie falaise.antiquites@gmail.com

L’événement Six artisans d’art collaborent avec les antiquaires de Falaise antiquités Falaise a été mis à jour le 2024-03-13 par Calvados Attractivité