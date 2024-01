LES 3 ELEPHANTS 2024 – 1 JOUR – LES 3 ELEPHANTS 2024 SITE PAYANT PLACE DE HERCÉ Laval, vendredi 31 mai 2024.

LES 3 ELEPHANTS 2024 – 1 JOUR Pendant la 27ème édition du festival Les 3 éléphants, la ville de Laval vie et se transforme au gré des caprices anachroniques et esthétiques du festival. Les 3 éléphants se découvrent en parcourant les rues de Laval, au hasard des rencontres. Les 3 éléphants est un festival pour le grand public avec une programmation exigeante et un faible tout particulier pour les groupes émergents.Vendredi 31 maiETIENNE DAHO – LUTHER – ISAAC DELUSION – ELOI – H JEUNCRACK – YOA – ADA ODASamedi 1er juin SDM – AUPINARD – TIF – MALO – KABEAUSHE

Tarif : 40.50 – 40.50 euros.

Début : 2024-05-31 à 19:00

Réservez votre billet ici

SITE PAYANT PLACE DE HERCÉ PLACE DE HERCE 53000 Laval 53