Parade du D DAY Site Hillman Colleville-Montgomery, 8 juin 2024 10:00, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Parade de véhicules mililaires ayant participé au débarquement.

La parade sera composée d’un très grand nombre de véhicules (85 en 2023), des chanteuses du groupe D DAY Ladies et des pipers du Bohu de Colleville Montgomery.

Le départ se fera du site Hillman à 10 h pour traverser Colleville Montgomery et parader dans Ouistreham Riva-Bella avec distribution de drapeaux aux enfants.

Départ de Colleville à 10h ; arrivée aux Jardins du Casino de Ouistreham Riva-Bella vers 12h30..

2024-06-08 10:00:00 fin : 2024-06-08 12:30:00. .

Site Hillman

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Parade of military vehicles that took part in the landings.

The parade will feature a huge number of vehicles (85 in 2023), singers from the D DAY Ladies and pipers from Colleville Montgomery’s Bohu.

Departing from the Hillman site at 10 a.m., the parade will pass through Colleville Montgomery and parade through Ouistreham Riva-Bella, with flags distributed to children.

Departure from Colleville at 10 a.m.; arrival at the Jardins du Casino in Ouistreham Riva-Bella around 12:30 p.m.

Desfile de vehículos militares que participaron en el desembarco.

El desfile contará con un gran número de vehículos (85 en 2023), cantantes del grupo D DAY Ladies y gaiteros del Bohu de Colleville Montgomery.

El desfile partirá del emplazamiento de Hillman a las 10 de la mañana, pasará por Colleville Montgomery y desfilará por Ouistreham Riva-Bella, donde se repartirán banderas a los niños.

Salida de Colleville a las 10h; llegada a los Jardines del Casino de Ouistreham Riva-Bella hacia las 12h30.

Parade von Militärfahrzeugen, die an der Landung teilgenommen haben.

Die Parade wird aus einer sehr großen Anzahl von Fahrzeugen (85 im Jahr 2023), den Sängerinnen der Gruppe D DAY Ladies und den Piperinnen des Bohu aus Colleville Montgomery bestehen.

Die Parade beginnt um 10 Uhr auf dem Hillman-Gelände, führt durch Colleville Montgomery und paradiert durch Ouistreham Riva-Bella, wobei Flaggen an Kinder verteilt werden.

Abfahrt in Colleville um 10 Uhr; Ankunft in den Jardins du Casino in Ouistreham Riva-Bella gegen 12.30 Uhr.

