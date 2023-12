Camp de reconstitution, visite des Bunkers Site Hillman Colleville-Montgomery, 6 juin 2024 10:00, Colleville-Montgomery.

Colleville-Montgomery,Calvados

Exposition et reconstitution d’un camp militaire et civil de véhicules et de matériels d’époque. Ouverture des bunkers, poste de commandement allemand des plages de Sword Beach. Nombreuses animations, marche commémorative, cérémonie d’hommage, inauguration du char Churchill, atelier coiffure, démonstration de danses d’époque et parade du D-DAY, déambulation au départ du site Hillman de véhicules militaire et civils d’époque, entre les communes de Colleville Montgomery et de Ouistreham..

Vendredi 2024-06-06 10:00:00 fin : 2024-06-09 18:00:00. .

Site Hillman

Colleville-Montgomery 14880 Calvados Normandie



Exhibition and reconstruction of a military and civilian camp with period vehicles and equipment. Opening of the bunkers, the German command post on Sword Beach. Numerous events, commemorative march, tribute ceremony, inauguration of the Churchill tank, hairdressing workshop, demonstration of period dances and D-DAY parade, parade of period military and civilian vehicles from the Hillman site, between the towns of Colleville Montgomery and Ouistreham.

Exposición y reconstrucción de un campamento militar y civil con vehículos y equipos de época. Inauguración de los búnkeres, el puesto de mando alemán en Sword Beach. Numerosos actos, marcha conmemorativa, ceremonia de homenaje, inauguración del tanque Churchill, taller de peluquería, demostración de bailes de época y desfile D-DAY, desfile que parte del emplazamiento Hillman de vehículos militares y civiles de época, entre los municipios de Colleville Montgomery y Ouistreham.

Ausstellung und Rekonstruktion eines militärischen und zivilen Lagers mit Fahrzeugen und Materialien aus der damaligen Zeit. Öffnung der Bunker, des deutschen Kommandopostens am Sword Beach. Zahlreiche Veranstaltungen, Gedenkmarsch, Huldigungszeremonie, Einweihung des Churchill-Panzers, Friseuratelier, Vorführung von Tänzen aus der Zeit und D-Day-Parade, Umzug mit Militär- und Zivilfahrzeugen aus der Zeit ab dem Hillman-Gelände zwischen den Gemeinden Colleville Montgomery und Ouistreham.

