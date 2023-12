Les Eurockéennes de Belfort Site du Malsaucy Sermamagny Catégories d’Évènement: Sermamagny

Territoire-de-Belfort Les Eurockéennes de Belfort Site du Malsaucy Sermamagny, 4 juillet 2024, Sermamagny. Sermamagny Territoire de Belfort

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-04

fin : 2024-07-07 . Le site du Malsaucy devient le plus beau des écrins pour le festival des Eurockéennes de Belfort. Une terre promise pour des milliers de festivaliers toujours avides de sonorités nouvelles. .

Site du Malsaucy

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-15

