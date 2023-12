56e Spectacle Pyromélodique Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses Catégories d’Évènement: Rogny-les-Sept-Écluses

Yonne 56e Spectacle Pyromélodique Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses, 27 juillet 2024, Rogny-les-Sept-Écluses. Rogny-les-Sept-Écluses Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27

fin : 2024-07-27 . Ce spectacle hors norme, mis en œuvre par l’artificier Ruggieri, attire chaque année, dans le petit village de Rogny-les-Sept-Écluses, depuis plus de 50 ans entre 15 000 et 20 000 spectateurs venus chercher le rêve, l’émotion, l’instant magique devant le monument historique des Sept anciennes Écluses, au bord du canal de Briare dans la nuit étoilée du ciel de Rogny-les-Sept-Écluses. .

Site des Sept-Ecluses

Rogny-les-Sept-Écluses 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-06 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Rogny-les-Sept-Écluses, Yonne Autres Code postal 89220 Lieu Site des Sept-Ecluses Adresse Site des Sept-Ecluses Ville Rogny-les-Sept-Écluses Departement Yonne Lieu Ville Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses Latitude 47.745936 Longitude 2.881205 latitude longitude 47.745936;2.881205

Site des Sept-Ecluses Rogny-les-Sept-Écluses Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rogny-les-sept-ecluses/