Simone : le voyage du siècle Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 20 avril 2024.

Simone : le voyage du siècle projection AD/STSME Samedi 20 avril, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Fin : 2024-04-20T15:00:00+02:00 – 2024-04-20T17:30:00+02:00

Un biopic d’Olivier Dahan , 2022, 2h20

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies.

Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité.

https://www.youtube-nocookie.com/embed/G_peA3q3Q9w

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« data »: {« author »: « Warner Bros. France », « cache_age »: 86400, « description »: « Un film de Olivier Dahan nnAvec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, u00c9lodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Mathieu Spinosi. Avec la participation de Sylvie Testud et Philippe Torreton.nnLe destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragu00e9dies.nLe portrait u00e9pique et intime du2019une femme au parcours hors du commun qui a bousculeu0301 son u00e9poque en du00e9fendant un message humaniste toujours du2019une bru00fblante actualitu00e9. nnAbonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG nnSuivez toute l’actualitu00e9 de Warner Bros France : nFacebook : http://www.facebook.com/iwbfr nTwitter : http://twitter.com/warnerbrosfr nInstagram : https://www.instagram.com/warnerbrosfr/nEt retrouvez les actus de Warner Bros sur le site : http://www.warnerbros.fr/ », « type »: « video », « title »: « Simone, le voyage du siu00e8cle u2013 Bande-Annonce officielle (VF) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G_peA3q3Q9w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCZ0o1IeuSSceEixZbSATWtw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=G_peA3q3Q9w »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite