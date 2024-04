Simon BOLZINGER Club 27 Marseille, jeudi 11 avril 2024.

Simon BOLZINGER ♫musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et des Caraïbes♫ Jeudi 11 avril, 19h00 Club 27 10€ / Adhésion annuelle 10 €

A travers ce projet, le pianiste et compositeur marseillais Simon BOLZINGER partage et propage sa passion pour la musique traditionnelle sud-américaine.

Il nous emmène outre-atlantique plein sud, à la découverte de ses « rythmes chéris » : joropo vénézuélien, guajira et danzón cubains, maracatu brésilien, zamba argentine et lando péruvien, le tout adapté au trio de jazz initial : piano, contrebasse et batterie.

Son nouvel album «Ritmos Queridos» invite, dans l’intimité d’un trio, aux énergies ancestrales, aux libres envolées collectives et à la nostalgie du voyage.

Il les interprète au piano, ou les retranscrit pour orchestre ou ensemble vocal, dans le respect des traditions et la recherche de l’authenticité.

De formations classique et jazz, son répertoire se compose d’arrangements originaux de musiques traditionnelles, et de compositions, qui mêlent l’essence ancestrale des mélodies et des rythmes sud- américains avec l’ouverture harmonique du jazz contemporain.

Line up :

Simon BOLZINGER : piano

Willy QUIKO : contrebasse

Luca SCALAMBRINO : batterie

➡️ Ouverture des portes et Apéro : 19 H 00

➡️ Début du concert : 20 H 30

PAF : 10 €

PAS DE CB A L’ENTRÉE

➡️ PETITE RESTAURATION SUR PLACE

✅ Planche de charcuterie

✅ Planche de fromages

✅️ NEW : Salade de pâtes *

(Assiette végétarienne)

✅ Vins, bières, Punch*, Sangria* et Soft

✅️ SURPRISE *- « Le Prosecco Club 27 »

✅️ Dessert * : cake – poire – chocolat

* Fait maison

☎️ RÉSERVATIONS par SMS au 06 60 32 52 12 Pour ceux qui veulent grignoter

Partenaire Prodipe Audio & Guitars

_____________________________________________________________

