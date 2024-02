Siméon, Siméone – spectacle pour salles de classes d’école primaire ECLA Theatre de St Vallier Saint-Vallier, jeudi 16 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-16T08:30:00+02:00 – 2024-05-16T09:30:00+02:00

Fin : 2024-05-17T13:30:00+02:00 – 2024-05-17T14:30:00+02:00

Quand les élèves entrent dans leur classe, quelle n’est pas leur surprise de découvrir un.e nouveau.elle camarade assoupi.e sur un ancien pupitre d’écolier. Siméon ou Siméone est un.e enfant des années 40 qui traverse la guerre et cherche sa famille. Ecrit par Karin Serres, le récit révèle aux enfants d’aujourd’hui une réalité difficile que l’on affronte grâce à ceux et celles que l’on rencontre ou que l’on aime, et grâce aussi à toute la poésie et l’imaginaire que l’on peut convoquer à chaque seconde. La création scénographique et plastique, la bande son originale et le jeu en grande proximité permettent aux enfants de s’immerger fortement et pleinement dans cette histoire palpitante.

Distribution

Camille Perreau : direction artistique, mise en scène et scénographie

Karin Serres : autrice

Nicolas Forge : création sonore

Valérie Larroque et Stève Moreau : interprètes

Sarah Douhaire : assistante à la mise en scène

Christophe Gravouil : direction d’acteur.rice

Sara Sandqvist : costumes

Emmanuel Bourgeau : construction

Emilie Lebel : discussion à visée philosophique

Durée

40 min de représentation + 20 min de discussion

Partenaires

Production : Compagnie Entre chien et loup

Coproduction : L’Azimut – Pôle National Cirque en Ile-de-France à Antony/Châtenay-Malabry (92), Très Tôt Théâtre – scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse à Quimper (29), Le Créa – scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse à Kingersheim (67), Théâtre du Champ Exquis – scène conventionnée d’intérêt national Art Enfance Jeunesse à Blainville-sur-Orne (14), Communauté de Communes Erdre et Gesvres (44).

Aides à la production : Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Conseil départemental de Saône-et-Loire

La Compagnie Entre chien et loup est conventionnée par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté.

ECLA Theatre de St Vallier 22 Rue Victor Hugo, 71230 Saint-Vallier Saint-Vallier 71230 Les Chetifs Paquiers Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

