Ciel mon marché ! Sigoyer, jeudi 6 juin 2024.

Sigoyer Alpes-de-Haute-Provence

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 18:00:00

fin : 2024-06-06 21:00:00

Chaque jeudi, les villages de Thèze, Sigoyer, Valernes, Vaumeilh et Châteaufort

accueillent à tour de rôle les producteurs locaux et artisans. Ambiance joyeusement festive et musicale !

Sigoyer 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Sisteron Buëch