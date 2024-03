Si on jouait ?! Bibliothèque municipale George-Sand Semoy, mardi 16 avril 2024.

Si on jouait ?! à inventer des histoires 16 avril – 11 mai Bibliothèque municipale George-Sand Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T15:00:00+02:00 – 2024-04-16T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-11T14:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:30:00+02:00

Des cartes et des dés pour créer, raconter des récits surprenants.

Des contes à tiroirs pour détourner les classiques de la littérature.

Et pour les joueurs les plus affutés, 3000 questions portant entre autre sur la littérature et le théâtre. Voilà de quoi animer quelques après-midi pour petits et grands !

Bibliothèque municipale George-Sand 2, place François-Mitterrand 45400 SEMOY Semoy 45400 Loiret Centre-Val de Loire

Jeune public Jeux