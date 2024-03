Show your [ frasq ] #19 Le Générateur Gentilly, samedi 20 janvier 2024.

Show your [ frasq ] #19 L’extravagant show de la performance Samedi 20 janvier, 20h00 Le Générateur Participation aux frais : 5€, 10€, ou 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:00:00+01:00 – 2024-01-20T22:30:00+01:00

Présenté chaque trimestre depuis 2018, Show your [ frasq ] est un rendez-vous hautement performatif. Le temps d’une soirée, cet extravagant show de la performance réunit simultanément une vingtaine d’artistes complices. Exposition vivante ? Biotope bouillonnant improbable ? Zone géographique et artistique insolite ? Les performeur·euse·s, danseur·euse·s, acteur·rice·s, musicien·ne·s font jeux ici collectivement, sans se soucier de « faire de l’art », en revendiquant leur « savoir non-faire ».

En se pliant le moins possible aux codes de la représentation, Show your [ frasq ] est un espace sans chef d’orchestre, ni dessein intelligent. Le Générateur assume ici ce chaos créateur fait de frictions et de complexités qui s’entrechoquent comme un signe de la vitalité de la performance.

Performeur·euse·s :

Yassine Boussaadoune

Alice Cathelineau

Sonia Codhant

Christine Coste

Han Du

Claire Faugouin & Lucie Leszez

Deed Julius

Nikola Kapetanovic

Cyril Leclerc

Renyan Liu

Charles Mounal & Chloé Dorémieux

Thalia Pigier

Katalin Patkaï & Paco

Jeff Rey

Clotilde Salmon

Catherine Ursin

Ariane Zarmanti & Zazie

Le Générateur 16, rue Charles Frérot Gentilly 94250 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.legenerateur.com/spectacle/show-your-frasq-19/ »}]

Performance

Bernard Bousquet