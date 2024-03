SHOW ROOM TISSUS ET PATRONS AVEC ANIMATION COUTURE Salle des Fêtes Saint Laurent Bayeux, vendredi 26 avril 2024.

SHOW ROOM TISSUS ET PATRONS AVEC ANIMATION COUTURE Salle des Fêtes Saint Laurent Bayeux Calvados

Vendredi

Venez découvrir une grande sélection de tissus Haut de Gamme et mercerie à bas prix. JC, passionné des belles matières, sera là pour vous conseiller www.facebook.com/emiliemetretextile/

Christine, de Dress Your Body, vous présentera sa collection de patrons faciles à réaliser au look contemporain et féminin www.dressyourbody.fr

Une animation couture complétera cet événement, avec le matin un atelier de couture pour monter le « Top Best day ever » (www.dressyourbody.fr/fr/produit/top-best-day-ever) et l’après-midi un bar à couture pour réaliser des accessoires tendances. Vous serez accompagné par une professionnelle de la couture, Audrey Louis / A vos mesures et vous repartirez avec toutes les astuces et les conseils de couturière www.instagram.com/a_vos_mesures/

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-28 17:30:00

Salle des Fêtes Saint Laurent 46 Rue Saint-Laurent

Bayeux 14400 Calvados Normandie

L’événement SHOW ROOM TISSUS ET PATRONS AVEC ANIMATION COUTURE Bayeux a été mis à jour le 2024-03-21 par Calvados Attractivité