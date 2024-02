Show Les Barjots Dunkers Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre, vendredi 14 juin 2024.

Show Les Barjots Dunkers Salle de la Chênaie Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Les Barjots Dunkers, équipe professionnelle de basket acrobatique créée par une bande d’amis en 2004. Professionnels depuis l’été 2012, ils sont depuis devenus une équipe de spectacle incontournable dans le monde du dunk sur trampoline.

Aujourd’hui, la troupe compte plus de 2 000 shows à son actif partout dans le monde. Toujours à la pointe de l’innovation, les Barjots Dunkers sont reconnus à l’international grâce à leurs nombreuses références (NBA New York Knicks, Chicago Bulls, Utah Jazz, Eurobasket 2022, Final Four Euroleague, Show TV, Championnat d’Europe, La France à Un Incroyable Talent 2020…).

En recherche constante d’originalité et de renouvellement, les Barjots Dunkers sont les numéros 1 en France et en Europe dans le monde du basket acrobatique, grâce à leur talent, la flexibilité de leur show et l’accessibilité des dunkeuses et dunkers. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 21:00:00

fin : 2024-06-14

Salle de la Chênaie 32 Avenue du Pré Byre

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine laurence.leclercq@moncoutantsursevre.fr

L’événement Show Les Barjots Dunkers Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Bocage Bressuirais