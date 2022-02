Show d’IMPRO Alsace : Le Grand Tournoi Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Show d’IMPRO Alsace : Le Grand Tournoi Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne, 20 mai 2022, Strasbourg. Show d’IMPRO Alsace : Le Grand Tournoi

Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne, le vendredi 20 mai à 20:30

Le Grand Tournoi est un spectacle original de la compagnie IMPRO ALSACE totalement improvisé. Dans ce spectacle compétitif, les improvisations fusent sous les impulsions et thèmes du public qui devient le complice indispensable du spectacle. Les comédien·nes s’amusent à relever les défis dans des scènes aux univers variés et rythmées par les contraintes de l’arbitre. Quel·le comédien·ne aura le plus de talent, d’humour, de réactivité ? A la fin de chaque impro, le public vote et départage les combattant·es comédien·nes. Ces derniers devront se surpasser pour arracher ces précieux points et remporter la Coupe du Grand Tournoi.

Plein 12€ / Réduit 8€ (chômeur, étudiant, -18ans, retraité, handicap, apiculteur)

Le Grand Tournoi est un battle d’improvisation, une véritable mêlée où 4 comédien·nes s’affrontent sur scène pour devenir l’unique Champion·ne ! Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Place Saint Etienne, Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-20T20:30:00 2022-05-20T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Strasbourg Autres Lieu Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Adresse Place Saint Etienne, Strasbourg Ville Strasbourg lieuville Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Strasbourg Departement Bas-Rhin

Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Strasbourg Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/

Show d’IMPRO Alsace : Le Grand Tournoi Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne 2022-05-20 was last modified: by Show d’IMPRO Alsace : Le Grand Tournoi Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne 20 mai 2022 Salle de Spectacle du Collège Saint Etienne Strasbourg Strasbourg

Strasbourg Bas-Rhin