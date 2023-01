Shen Yun Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Lyon 6e Arrondissement

Rhône

Shen Yun Lyon 6e Arrondissement, 4 février 2023, Lyon 6e Arrondissement . Shen Yun 1 quai Charles de Gaulle Cité Internationale L’Amphithéâtre Lyon 6e Arrondissement Rhône Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle

2023-02-04 – 2023-02-09

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle

Lyon 6e Arrondissement

Rhône EUR 69 129 Shen Yun, la beauté des êtres divins qui dansent. https://fr.shenyun.com/ Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Lyon 6e Arrondissement, Rhône Autres Lieu Lyon 6e Arrondissement L'Amphithéâtre Adresse Lyon 6e Arrondissement Rhône Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Ville Lyon 6e Arrondissement lieuville Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Departement Rhône

Lyon 6e Arrondissement L'Amphithéâtre Lyon 6e Arrondissement Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon-6e-arrondissement/

Shen Yun Lyon 6e Arrondissement 2023-02-04 was last modified: by Shen Yun Lyon 6e Arrondissement Lyon 6e Arrondissement L'Amphithéâtre 4 février 2023 1 quai Charles de Gaulle Cité Internationale L'Amphithéâtre Lyon 6e Arrondissement Rhône Lyon-6E-Arrondissement rhône

Lyon 6e Arrondissement Rhône