SHELDON + NAYRA Salle Jean Carmet Allonnes, vendredi 12 avril 2024.

SHELDON + NAYRA Salle Jean Carmet Allonnes Sarthe

Membre fondateur du collectif 75e Session, Sheldon en est aussi l’un des artistes emblématiques. Guitariste depuis l’enfance, il a grandi bercé par le jazz, le reggae et le rock. C’est à l’adolescence qu’il découvre le rap et qu’il décide d’en faire son principal moyen d’expression artistique en y mêlant ses influences avec amour et précision.

Nayra, un trait dessiné sur le visage comme le portait fièrement ses grands-mères, reliant la bouche au coeur, reliant son âme à ses prédécesseurs, à ses racines. Autodidacte, Nayra est auteure-compositrice et se qualifie comme chanteuse de rap. Depuis l’adolescence, sa sensibilité, sa vulnérabilité et sa sincérité abrupte, font sa force et nous plonge dans son univers obscurément éclairé. Jeune femme aux identités multiples et complexes, ses textes révèlent l’urgence de dépeindre son environnement et de prendre l’espace qui lui est dû. EUR.

Début : 2024-04-12 20:30:00

Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

