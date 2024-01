Sheila fait son « Week-end avec elles » Scénith Le Sequestre, dimanche 7 avril 2024.

Sheila fait son « Week-end avec elles » Dans le cadre du festival 100% féminin, « Week-end avec elles » organisé par l’association « Arpèges et trémolos » la chanteuse Sheila est au Scénith pour un concert exceptionnel Dimanche 7 avril, 17h00 Scénith 35€/31€/17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

On ne présenta pas Sheila. Son succès, la longévité de sa carrière qui s’étend sur presque 6 décennies, sa dimension sociologique même, parlent pour elle. L’album Venue d’Ailleurs, son 27ème studio et le premier à comporter des chansons originales depuis neuf ans, est son plus personnel.

Scénith Parc des expositions, 81990 Le Séquestre Le Sequestre 81990 Tarn Occitanie 05 63 49 28 40 https://www.albiexpos.com [{« type »: « link », « value »: « https://unweekendavecelles.net/ »}]

week-end avec elles sheila