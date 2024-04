Shake Art Festival Saint-Brieuc, jeudi 20 juin 2024.

Shake Art Festival Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

2e édition du Shake Art, festival international de graffiti et Street Art à Saint-Brieuc

En regroupant sous la bannière cultures urbaines différentes disciplines, Shake Art se veut un événement rassembleur et fédérateur.

Un point de rencontre et de fusion des pratiques et des arts issus de la rue.

Au programme

18 artistes internationaux en live painting

– 2 soirée de concerts Hip hop gratuits

– Ateliers d’initiation

– Visites commentées

– Contest de street art

– Street exposition

– Street food

– Sports urbains .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-20

fin : 2024-06-23

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

