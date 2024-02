SHAKA PONK ZENITH DE NANCY Maxeville, samedi 12 octobre 2024.

Après une première partie de tournée à guichets fermés, l’ultime tournée de Shaka Ponk continue à travers toute la France !Déjà plus de 400 000 spectateurs conquis par les shows sur-vitaminés du groupe le plus rock de France ; une énergie punk et rock’n’roll qui ne vous laissera pas indemne.Cette fois, ne les ratez sous aucun prétexte car ce sera… THE FINAL FUCKED UP TOUR !

Tarif : 42.00 – 75.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 20:00

ZENITH DE NANCY Rue du Zénith 54320 Maxeville 54