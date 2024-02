Shadi Ghadirian La Galerie Binic-Étables-sur-Mer, samedi 9 mars 2024.

9 mars – 28 avril

Début : 2024-03-09 15:00

Fin : 2024-04-28 18:00

L’exposition de Shadi Ghadirian, présentée à Binic-Etables sur Mer, retrace son travail de 2000 à 2011, à travers des extraits de cinq séries photographiques. 9 mars – 28 avril 1

Shadi Ghadirian est l’une des photographes les plus remarquables de sa génération, née à Téhéran en 1974, quelques années seulement avant la révolution islamique. Chef de file d’une nouvelle génération de photographes, elle développe une œuvre qui interroge plus particulièrement le statut de la femme dans l’Iran d’aujourd’hui. Sa démarche s’inscrit en miroir des revendications des femmes de sa génération. Son œuvre singulière dénonce sous forme d’icônes métaphoriques, les interdits et les contraintes liés à la vie quotidienne en Iran, tout en mêlant adroitement fiction et réalité, poésie et dérision. Le rayonnement international de ses réalisations artistiques l’érige aujourd’hui comme la représentante incontournable de la photographie iranienne contemporaine.

La Galerie Rue Touroux Étables-sur-Mer Binic-Étables-sur-Mer 22680 Côtes-d’Armor