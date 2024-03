Sevrier BD complexe d’animation de Sevrier Sevrier, samedi 6 avril 2024.

Sevrier BD Festival de bande-dessinée avec 27 auteurs à découvrir 6 et 7 avril complexe d’animation de Sevrier Gratuit pour les moins de 12 ans, 1 euro pour les 12-18 ans, 4 euros pour les adultes, 6 euros pour le pass week-end

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T18:30:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

La bande-dessinée se décline sous toutes les formes avec 27 invités de marque. Parmi eux, Juanjo Guarnido, Alain Ayroles, Alex Alice, Luigi Critone, Dominique Bertail, Louis, Elsa Brants… et plein d’autres. Au programme: enquêtes, aventures, science-fiction, humour décalé ou récit intimiste. Venez découvrir des dessinateurs, scénaristes, éditeurs, mais aussi un concert dessiné, des animations enfants le samedi et le dimanche, ainsi que des expositions et de la sculpture en live.

Salon ouvert de 10h à 18h30 le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

complexe d’animation de Sevrier 2000 route d’Albertville 74320 Sevrier Sevrier 74320 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://sevrierbd.com/ »}]

festival bande-dessinée

Juanjo Guarnido