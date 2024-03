Sève et Dune, la Plage en hiver PloumExpo Ploumagoar, mercredi 17 avril 2024.

Sève et Dune, la Plage en hiver PloumExpo Ploumagoar Mercredi 17 avril, 10h30, 15h30

Début : 2024-04-17 10:30

Fin : 2024-04-17 11:30

Conte nature et musical Mercredi 17 avril, 10h30, 15h30 1

Papa et Maman emmènent Sève et Dune à la plage… en hiver ! Que vont-elles bien pouvoir y faire ? Ce n’est pourtant pas la saison des maillots ou des glaces à l’eau ! Les deux jeunes sœurs partent à la rencontre des oiseaux du bord de mer breton. Une invitation à la contemplation et une manière de sensibiliser à l’écosystème marin si fragile.

Un récit rythmé par des moments musicaux et chantés.

PloumExpo rue Kergillouard 22970 Ploumagoar Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor