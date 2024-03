Session familiale d’été n°4 Corbara-Couvent Saint Dominique Corbara, lundi 12 août 2024.

Session familiale d’été n°4 Huit jours de vacances sous le regard du Christ 12 – 20 août Corbara-Couvent Saint Dominique Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-12T15:00:00+02:00 – 2024-08-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-20T00:00:00+02:00 – 2024-08-20T15:00:00+02:00

Du lundi 12 août (à partir de 15h) au mardi 20 août (15h), au couvent de Corbara

Thème : « Intériorité et communion dans le couple »

Nous proposons à toutes les familles de venir passer huit jours de vacances sous le regard du Christ, l’accompagnement d’une communauté priante de frères dans un cadre porteur, pour faire grandir l’amour et la joie dans la famille.

Au cours de la session, chaque tranche d’âge sera prise en charge par des frères et sœurs ou des bénévoles. Il vous sera proposé des temps d’Eucharistie, de prière, d’enseignements, d’échanges en couple ou en famille, et des temps détente. Cette session est aussi un temps de rencontres et d’échanges avec d’autres familles d’horizons et d’expériences divers.

Venez et laissez-vous transformer et renouveler par le Seigneur et la rencontre des autres !

Intervenant : Frère Geoffroy-Marie

Pour plus d’informations : https://www.stjean-corbara.com/SESSIONS-FAMILIALES

Corbara-Couvent Saint Dominique 7 Route de Pigna, 20256 Corbara Corbara 20256 Haute-Corse Corse

enfants parents