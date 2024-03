Session d’Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprises du BTP FFB TP 79 Niort, mercredi 10 avril 2024.

Session d’Accompagnement à la Création et Reprise d’Entreprises du BTP Dans le cadre de la Quinzaine de Création, profitez de deux journées offertes par la Fédération BTP 79 et repartez avec tous les outils de pilotage et de gestion de votre future entreprise 10 et 11 avril FFB TP 79 Gratuit, sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T08:30:00+02:00 – 2024-04-10T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-11T08:30:00+02:00 – 2024-04-11T17:00:00+02:00

Jour 1 (10 avril 2024) : L’environnement de l’entreprise : animé par un ancien dirigeant du BTP

L’entreprise, sa finalité

Piloter sereinement son entreprise : les outils indispensables –

Sécuriser la relation client

Les bonnes pratiques de facturation / le cercle vertueux de la Trésorerie Les Stocks

La sous-traitance

L’analyse du résultat

Etablir un Prévisionnel

Jour 2 (11 avril 2024) : animé par différents experts du secteur : Expert Comptable, Banquier, Assureur, Communicants, Juristes

Droit des Sociétés : Statuts de l’entreprise, Statut du dirigeant

Devis, Facture, CGI, PV de Réception

Taux de TVA

Comment présenter un dossier de financement au Banquier

Les qualifications professionnelles dans le BTP et qualifications RGE

Les assurances de l’entreprise et du dirigeant

La communication : l’identité de la marque, la communication visuelle

FFB TP 79 3 rue Jacques Vandier 79000 NIORT Niort 79000 La Pigeonnerie Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0549792311 »}, {« type »: « email », « value »: « ffbtp@d79.ffbatiment.fr »}]

gesion création BTP pilotage reprise