SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian, vendredi 19 avril 2024.

SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian Hérault

Pour les amateurs de Blues, la salle de spectacle la Parenthèse recevra différents groupes pour un super festival !

Au programme :

– 20h Doc LOU and the Roosters

– 21h30 Blues Band Surville

– 23h Little Odetta

Une soirée qui s’annonce chargée et entrainante !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:30:00

fin : 2024-04-19

Chemin de la Pascale

Servian 34290 Hérault Occitanie billetterie.laparenthese@gmail.com

L’événement SERVIAN BLUES FESTIVAL Servian a été mis à jour le 2024-03-08 par OT BEZIERS MEDITERRANEE