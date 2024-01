Théâtre « Lançons les dés… scénies » et « Si se taire » Serres-Castet, vendredi 19 janvier 2024.

Théâtre « Lançons les dés… scénies » et « Si se taire » Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:00:00

fin : 2024-01-19

Les comédiens de l’association Arts Muse et Vous seront sur les planches pour y interpréter deux pièces de théâtre.

À 19 h, les 25 artistes en situation de handicap de l’Adapei interpréteront « Lançons les dés… scénies », un spectacle de chants, de danse et de théâtre sur les années 70, 80 et 90. L’émotion sera forcément au rendez-vous.

À 21 h, les spectateurs passeront encore un très bon moment avec une pièce de théâtre, de chant et de danse, intitulée « Si se taire ». Venez vivre le quotidien d’une famille recomposée.

Les comédiens de l’association Arts Muse et Vous seront sur les planches pour y interpréter deux pièces de théâtre.

À 19 h, les 25 artistes en situation de handicap de l’Adapei interpréteront « Lançons les dés… scénies », un spectacle de chants, de danse et de théâtre sur les années 70, 80 et 90. L’émotion sera forcément au rendez-vous.

À 21 h, les spectateurs passeront encore un très bon moment avec une pièce de théâtre, de chant et de danse, intitulée « Si se taire ». Venez vivre le quotidien d’une famille recomposée.

EUR.

Salle du Belvédère

Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



L’événement Théâtre « Lançons les dés… scénies » et « Si se taire » Serres-Castet a été mis à jour le 2024-01-16 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN