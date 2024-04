Sérénade Suédoise 501, Rue de l’Indiennerie, Gleize (69) Chervinges, samedi 4 mai 2024.

Sérénade Suédoise organisé par l’Arbre à Sons Samedi 4 mai, 18h00 501, Rue de l’Indiennerie, Gleize (69)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T18:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T18:00:00+02:00 – 2024-05-04T19:00:00+02:00

Musique suédoise instrumentale et vocale :

les 11 stagiaires de l’atelier de nyckelharpa animé par Jenny Demaret

le duo Klockarna : Jenny Demaret , violon et nyckelharpa, Vanessa Virot , flûtes à bec et viole de gambe, musiques traditionnelles baroques et suédoises

choeur Contrastes : chants du repertoire classique et populaire suédois

direction: Nathalie Billet-Rieb

source : événement Sérénade Suédoise publié sur AgendaTrad

501, Rue de l’Indiennerie, Gleize (69) 501, Rue de l’Indiennerie, 69400 Gleize, France Chervinges 69400 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://agendatrad.org/e/49504 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

stage danse