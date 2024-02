Sentiers Plaisir Rothau, ville du fer Rothau, mercredi 7 août 2024.

400 ans d’histoire des forges et des mines de fer de Rothau. Découverte des bas fourneaux de la Besatte et de l’activité forestière du « charbonnage » liée au fonctionnement des forges. Vue panoramique sur le Ban de la Roche du haut du Thon. Présentation des recherches archéologiques en cours et lecture du paysage urbain de Rothau et des derniers bâtiments liés aux forges. Echanges d’observations naturalistes bienvenus géologie, botanique, ornithologie…

Départ 14h gare de Rothau. Retour vers 18h30.

Conditions chaussures de marche, vêtements & protections adaptés selon la météo, repas & boissons tirés du sac. Distance 5 km. Dénivelé 300 m EUR.

