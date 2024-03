Sentiers Plaisir La somptueuse forêt du Donon Grandfontaine, lundi 1 juillet 2024.

Sentiers Plaisir La somptueuse forêt du Donon Grandfontaine Bas-Rhin

On connaît ce haut lieu pour les mythes qui l’entourent, moins pour l’exceptionnel et vaste massif forestier. Cette balade est une invitation, d’un « amoureux de la forêt », à la lecture du paysage et à une approche de l’écosystème de la forêt de moyenne montagne à la lumière du changement climatique.

Départ 14h Abri du Club Vosgien entre les deux Donon à Grandfontaine. Retour vers 17h30.

Conditions chaussures de marche, boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 6 km. Dénivelé 250 m 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:00:00

fin : 2024-07-01 17:30:00

Col du Donon

Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

