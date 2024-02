Sentiers Plaisir Framont-Grandfontaine, la ruée vers le fer Grandfontaine, samedi 17 août 2024.

Sentiers Plaisir Framont-Grandfontaine, la ruée vers le fer Grandfontaine Bas-Rhin

A Framont-Grandfontaine, les puissantes extractions et la florissante industrie du fer d’antan, ont façonné le paysage. Raphaël invite à poser nos regards sur les traces des anciens chantiers miniers et des bâtiments industriels en partie disparus. Géologie, techniques industrielles, une page d’histoire à découvrir ou à redécouvrir qui a fait la gloire du « savoir-fer » des mineurs en pays de Salm.

RDV 13h40 gare de Schirmeck-La Broque. Départ 14h parking de la salle des fêtes (en face de l’école) à Grandfontaine. Retour vers 19h.

Conditions chaussures de marche, boissons, lampe de poche, vêtements & protections adaptés selon la météo. Distance 5 km. Dénivelé 80 m EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-17 13:40:00

fin : 2024-08-17 17:00:00

Rue Principale

Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

L’événement Sentiers Plaisir Framont-Grandfontaine, la ruée vers le fer Grandfontaine a été mis à jour le 2024-02-25 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche