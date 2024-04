Sentier Nocturne Balade Gourmande et Spectacle Lannion, samedi 13 avril 2024.

L’assocation Abadenn Priel en partenariat avec la compagnie plouguielloise théâtrale « Le P’tit K Barré » vous invite à rejoindre le samedi 13 avril, à la tombée du jour, les chemins creux aux abords de la chapelle de Kelomad à Plouguiel pour une balade mystérieuse et gourmande puis « un étonnant voyage au pays des rêves et de l’obscur, en compagnie d’étranges oiseaux de nuit ».

Réservez dès à présent votre place au pays du songe et des mystères.

Il s’agit d’une balade gourmande à la tombée du jour aux abords de la chapelle de Kelomad accompagné d’un spectacle.

C’est pour notre association l’occasion de mettre en avant le patrimoine architectural, le patrimoine vivant par la mise en valeur originale de sentiers de randonnées réouverts et entretenus par les associations locales, mais aussi par le spectacle vivant .

Sur réservation auprès de Mickaël Marcel 06 62 61 88 28 ou Sophie Kerlévéo 06 08 00 14 58 .

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13 22:00:00

Chapelle de Kelomad

Lannion 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

