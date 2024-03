Sensibilisation à la biodiversité pour les enfants autour de la thématique de l’abeille Ferme pédagogique Les Ânes de Min Guen Saint-Fiacre, vendredi 7 juin 2024.

Sensibilisation à la biodiversité pour les enfants autour de la thématique de l’abeille Une journée d’action pour que chaque enfant soit acteur et découvre l’intérêt de préserver notre biodiversité avec la thématique de l’abeille. Vendredi 7 juin, 09h30 Ferme pédagogique Les Ânes de Min Guen

Début : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T17:30:00+02:00

Nous commencerons l’accueil des enfants par la visite de l’asinerie et de la ferme pédagogique en distribuant le foin aux ânes et aux chèvres.

Ensuite, nous aborderons la thématique de l’abeille par des ateliers ludiques pour faire découvrir aux enfants et adolescents l’apiculture, la vie au sein de la ruche, le travail des abeilles.

Découvrir avec des supports pédagogiques adaptés au plus jeune âge les différents métiers de l’abeille.

Présentation de l‘anatomie de l’abeille sous formes de puzzle, pictogramme et de la naissance d’une abeille avec des fugurines manipulables par les enfants.

Apprendre à faire la différence entre une abeille, la reine, les ouvrières, les faux-bourdons, une guêpe, un bourdon ou encore le frelon.

Même si les abeilles ne sont pas présentes, tout est réalisé avec des mises en situations, notamment avec une première ruche pédagogique aménagée à cet effet, qui permet de découvrir l’intérieur de la ruche, son organisation sociale et le fonctionnement du coeur de la ruche et l’utilité des hausses notamment pour la récolte de miel.

Comment fonctionne une ruche à quoi ressemble l’intérieur d’une ruche?

Grâce à notre ruche adaptée avec des cadres images très réalistes, les enfants pourront soulever les cadres comme le pratique l’apiculteur et observer sans danger l’intérieur de celle-ci, l’occasion d’effectuer des manipulations et de découvrir la fabrication des cadres de ruches construits par les abeilles.

L’occasion aussi de découvrir et de manipuler les outils utilisés par l’apiculteur dans cette pratique.

Selon l’autonomie et l’âge des enfants, ils pourront participer à la préparation et l’assemblage d’une ruche avec le montage des cadres de cire.

Cette activité pédagogique est l’occasion de leur permettre d’être acteur pas uniquement spectateur et pour les enfants et enseignants d’essayer la tenue d’apiculteur pour des photos-souvenirs (après accord préalable des parents évidemment).

Nous terminerons par une visite réelle du corps d’une ruche avec l’observation d’un essaim dans la ruche pédagogique vitrée.

La journée peut se prolonger avec des activités manuelles autour de l’abeille.

Une balade sur notre sentier pédagogique et la butte fleurie aura pour effet d’observer et de découvrir sur une partie de la fleur l’essentiel pour une abeille et l’importance des insectes dans la biodiversité, la protection de la nature à mettre en place pour préserver les habitats de chacun et permettre notamment aux abeilles de développer une meilleure pollinisation.

Un atelier semé des graines de fleurs mellifères au jardin ou dans des petits godets sera proposé pour marquer leur action.

Bien sûr, lors de ces ateliers autour de l’apiculture et de l’abeille, une dégustation de miel s’impose à tous.

Ferme pédagogique Les Ânes de Min Guen Min Guen 22720 Saint-Fiacre Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « email », « value »: « lesanesdeminguen@yahoo.fr »}]

accueil de scolaire/ferme pédagogique/élevage/découverte des animaux/biodiversité/abeille/sensibilisation nature/

Atelier pédagogique sur l’abeille.