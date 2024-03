Sensations aux pays des volcans La maison des volcans Chambon-sur-Lac, samedi 20 avril 2024.

Sensations aux pays des volcans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 20 – 27 avril La maison des volcans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-20T08:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T00:00:00+02:00 – 2024-04-27T18:00:00+02:00

A la découverte des volcans ! Cette magnifique région, proche de tous car au centre de la France, nous offre un terrain de jeu infini avec ses volcans, ses forêts et ses lacs. Vos enfants seront pris en charge par des passionnées qui leurs feront découvrir toutes les richesses que nous offre l’Auvergne. Parez pour une colonie de vacances multisports au centre de la France ???

La maison des volcans Le Lac Chambon, 63790 Chambon sur Lac, France Chambon-sur-Lac 63790 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « infos@cesl.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0143542211 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cesl.fr »}]

cesl 8 ans