SENSacTIONS camping de l’île aux pies Bains-sur-Oust, lundi 22 juillet 2024.

SENSacTIONS dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 22 – 26 juillet camping de l’île aux pies Sur inscription et tarif selon le coefficient familial

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-22T09:00:00+02:00 – 2024-07-22T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-26T09:00:00+02:00 – 2024-07-26T23:59:00+02:00

Sur un terrain de jeu exceptionnel, l’Ile aux Pies, partez à la recherche de sens et d’actions !

Au programme : Paddle et joutes nautiques, fun arc, rando canoë-kayak et bivouac, saut de rocher et baignade

camping de l'île aux pies 35600 Bains-sur-Oust, Ille-et-Vilaine Bains-sur-Oust 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne

sport nature