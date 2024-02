SENLIS.ARTFAIR 2024 Espace Saint Pierre Senlis, mercredi 17 avril 2024.

SENLIS.ARTFAIR 2024 Espace Saint Pierre Senlis 17 – 21 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-17 11:00

Fin : 2024-04-21 19:00

Exposition d’art contemporain du printemps. 100 artistes, 700 œuvres. 17 – 21 avril 1

Découvrez l’effervescence créative à notre exposition d’art contemporain du 14 au 21 avril 2024. 100 artistes talentueux présentent plus de 700 œuvres captivantes. Plongez dans un monde artistique diversifié et laissez-vous inspirer par cette expérience immersive. Rejoignez-nous pour célébrer la beauté de la créativité contemporaine dans un cadre exceptionnel. Une semaine incontournable pour les amateurs d’art !

Espace Saint Pierre Place saint Pierre 60300 senlis Senlis 60300 Oise