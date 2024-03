Séminaire « Quand les quartiers populaires sauvent la planète ! », les 17, 18 et 19 avril 2024. Tours Tours, mercredi 17 avril 2024.

Séminaire « Quand les quartiers populaires sauvent la planète ! », les 17, 18 et 19 avril 2024. Troisième séminaire partagé de l’association Pih-Poh, du centre social Pluriel(le)s et du laboratoire CITERES, UMR CNRS/Université de Tours, dans le cadre du projet Volte Face au Sanitas. 17 – 19 avril Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T16:00:00+02:00 – 2024-04-17T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-19T09:30:00+02:00 – 2024-04-19T15:00:00+02:00

Depuis 2022, un groupe de travail sur la mise en récit des transitions écologiques se réunit au Sanitas à Tours au sein d’une étude européenne, réunissant des français, des espagnols, des portugais et des italiens. En 2023, le groupe lance une initiative concrète ancrée dans son territoire : « Volte-face au Sanitas, s’accorder au présent pour prendre soin du futur ».

Le séminaire d’avril 2024 vise à discuter des clichés liés aux quartiers prioritaires, dits sales, dangereux… Autant de préjugés que se proposent de démonter chercheur.euses, associations et habitante.s. Au programme : la naissance de l’économie sociale et solidaire et de pratiques écologiques au sein des familles populaires. Ce séminaire mettra en lumière des personnes et des pratiques inspirantes pour la transition écologique, qui sont trop souvent ignorées ou méprisées du fait de leur origine sociale et géographique.

Trois lieux :

Mercredi 17 avril – Jardin partagé Planitas, 6 allée de Luynes, quartier Sanitas, Tours

Jeudi 18 avril – Maison des sciences humaines, 3 allée Ferdinand de Lesseps, quartier Deux Lions, Tours

Vendredi 19 avril – Marché Saint-Paul, 21 avenue du Général de Gaulle, quartier Sanitas, Tours

Contact :

PIH-POH pihpoh@free.fr

CITERES, Noria Semmoud : noria.semmoud@univ-tours.fr

La présentation du séminaire

Le programme complet

